Guardiola rivela: "Sognavo di giocare alla Juventus con Zidane"

«Il Real Madrid è la squadra regina della Champions, ha più esperienza di noi per queste sfide, ma il mio City cercherà di fare due buone partite e di ottenere il massimo».

Con queste parole il tecnico dei campioni d’Inghilterra, Pep Guardiola, ha commentato l’esito del sorteggio di Nyon di che ha messo i Ctiziens di fronte ai blancos di Zidane agli ottavi della massima competizione europea per club. Lo spagnolo ha grande stima di Zizou, tecnico del Real ed ex fuoriclasse di Juventus e Real.

«Quando ho lasciato il Barcellona volevo andare alla Juve proprio per giocare con Zidane, ma non è stato possibile - ha rivelato l’ex Roma e Brescia -. Ho parlato 3-4 volte con lui e l’impressione è che sia una persona incredibile, lo ammiro ed è un bene per il calcio che ci siano persone come lui. Sarà un piacere incontrarlo ancora».

