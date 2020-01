Juventus, visite mediche per Kulusevski: lo svedese pronto a firmare

In attesa della firma e che venga definito il suo futuro per la seconda parte della stagione, visite mediche per Dejan Kulusevski. Il giocatore svedese da stamane è al J-Medical di Torino e prima di fare il suo ingresso nella struttura della Juventus è stato accolto dai tifosi bianconeri.

I campioni d’Italia hanno acquistato il cartellino del giocatore dell’Atalanta, ma Kulusevski dovrebbe chiudere il campionato al Parma per poi mettersi a disposizione di Maurizio Sarri a partire dalla prossima stagione. La Juventus ha reso noto che «si sono concluse al J|Medical le visite per Dejan Kulusevski. Il centrocampista svedese è arrivato questa mattina presso il centro polispecialistico che sorge sull'ala Est dell’Allianz Stadium, e ha cominciato i test, che si sono protratti fino al primo pomeriggio». Il giocatore, di proprietà dell’Atalanta, milita con la formula del prestito nel Parma.

