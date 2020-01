Pallone d'Oro africano, dominio Liverpool: vince Mané davanti a Salah

Sadio Mané, 27 anni, ha vinto il Pallone d’Oro africano 2019, precedendo nell’ordine l’egiziano e compagno di squadra del Liverpool, Mohamed Salah, e l’algerino Riyad Mahrez. che veste la maglia del Manchester City.

È il secondo calciatore senegalese ad aggiudicarsi l’ambito trofeo dopo El Hadji Diouf, che firmò una doppietta nelle edizioni del 2001 e del 2002. Alla 28/a cerimonia di assegnazione del premio, che si è svolta a Hurghada (Egitto), non ha partecipato Salah, che si era aggiudicato le ultime due edizioni, e nemmeno Mahrez

. Quest’ultimo in serata è impegnato nel derby della Coppa di Lega fra il 'suo' Manchester City e il Manchester United. Mané si era piazzato al quarto posto nella classifica del Pallone d’Oro di France Football, vinto da Leo Messi: nel corso della passata stagione ha vinto la Champions League e il Mondiale per club con i 'Reds', ma anche la classifica cannonieri in Premier con 22 reti. Inoltre ha sfiorato la conquista della Coppa d’Africa.

