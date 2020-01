Tennis, Djokovic trascina la Serbia alla semifinale dell'Atp Cup

Novak Djokovic manda la Serbia in semifinale alla Atp Cup, inedita manifestazione a squadre che apre la stagione del tennis professionistico nelle tre sedi australiane di Brisbane, Sydney e Perth. Dopo il successo nel primo singolare di Dusan Lajovic su Felix Auger-Aliassime per 6-4 6-2, è il numero 2 del mondo a firmare il 2-0 che vale la sfida contro la Russia: 4-6 6-1 7-6(4) su Denis Shapovalov, al quinto ko in cinque confronti con Djokovic.

Il 32enne di Belgrado si era fatto strappare la battuta quando era andato a servire per il match sul 5-4 al terzo, ha sprecato una palla break sul 5 pari ma nel tie-break ha fatto valere la sua maggiore classe. "È stato un incontro fantastico, uno dei più combattuti con Denis - confesserà Nole - Ha giocato in modo fantastico, è stato molto aggressivo, ha servito alla grande. Abbiamo lottato fino all’ultimo colpo".

La Serbia, che ha poi chiuso sul 3-0 la sfida aggiudicandosi anche il doppio (successo di Cacic/Troicki su Polansky/Shamasdin per 6-3 6-2), è attesa ora dalla temibile Russia di Daniil Medvedev e Karen Khachanov, entrambi ancora imbattuti in questa Atp Cup e col primo che nel 2019 ha sconfitto Djokovic due volte su tre. Nell’altra semifinale l’Australia affronterà la Spagna che ha battuto il Belgio grazie al doppio Nadal-Carreno Busta.

