Sangue calabrese e nome di Maradona: ecco Demme, il volto nuovo del Napoli

Diego Demme, ex capitano del Lipsia, capolista in Bundesliga, è un calciatore del Napoli. Il centrocampista ventottenne di origini italiane - il padre Vincenzo, calabrese emigrato in Germania, gli diede il nome Diego per onorare Maradona di cui era grande tifoso - ha svolto le visite mediche a Roma e poi ha raggiunto Napoli per mettersi a disposizione di Rino Gattuso.

Difficilmente il centrocampista, il cui acquisto è costato alla società partenopea 12 milioni di euro, potrà essere utilizzato già a partire da domani, quando gli azzurri affronteranno la Lazio all’Olimpico. Ci sono alcune pratiche amministrative da sbrigare. Damme potrebbe comunque partire per la capitale con i nuovi compagni di squadra.

