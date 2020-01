Dopo la vittoria sulla Roma, l'allenatore della Juventus Maurizio Sarri ha commentato la reazione stizzita di Paulo Dybala dopo la sostituzione: "Dybala si è arrabbiato quando è uscito? Non me ne può fregare di meno. La partita mi ha portato a questa scelta: se poi lui si arrabbia e reagisce in modo positivo sul campo, ben venga".

