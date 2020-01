Le autorità stanno indagano sulle cause che hanno provocato l'incidente di elicottero in cui la leggenda del basket americano Kobe Bryant ha perso la vita in California insieme alla figlia Gianna Maria, di 13 anni, anche lei rimasta vittima del terribile schianto.

. Alcuni scatti mostrano una lunga colonna di fumo in una zona collinosa della contea di Los Angeles. Bryant lascia oltre alla moglie Vanessa anche i loro quattro figli.

