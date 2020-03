Tevez porta il Boca al trionfo in Argentina, River superato all'ultima giornata

È trionfo Boca Juniors in Argentina. Gli Xeneizes con un gol di Carlos Tevez superano il Gimnasia La Plata (1-0) e si aggiudicano il titolo di campioni grazie al passo falso del River Plate sul campo dell’Atletico Tucuman (1-1).

La rete dell’Apache ha mandato in festa la Bombonera e probabilmente anche il tecnico del Gimnasia, Diego Armando Maradona, storico ex del Boca, che prima dell’inizio del match ha ricevuto un bacio in bocca, in barba alle regole imposte per evitare la diffusione del coronavirus (ieri il primo morto anche in Argentina), da parte dello stesso Tevez, poi man of the match della sfida.

