La federcalcio olandese (Knvb) ha deciso di far concludere in anticipo l'Eredivisie, il massimo campionato.

Il titolo non è stato assegnato, così come è stato deciso di bloccare sia le retrocessioni che le promozioni, nonostante il parere contrario di molti club. In classifica Ajax e Az Alkmaar erano in testa, a pari punti, con 9 gare ancora da giocare.

© Riproduzione riservata