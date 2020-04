“Fateci ripartire, non siamo un pericolo per la salute”, ha detto Elia Viviani sullo stop alle competizioni sportive per la diffusione del coronavirus, che riguardano anche il ciclismo.

"Non possiamo fare un altro mese sui rulli. Penso debbano svolgersi tutte le gare, anche se si sovrappongono. Ogni ciclista e squadra farà poi la sua scelta”, ha detto il ciclista della Cofidis.

© Riproduzione riservata