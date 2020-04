"Josè Mourinho è il migliore". Per l’allenatore dell’Olympique Marsiglia, André Villas-Boas, il tecnico del quale è stato assistente durante il primo anno all’Inter, non ha rivali: "Il suo stile può piacere o no, ma porta le sue squadre al successo immediato. È stato così in tutti i club in cui è stato".

