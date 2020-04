Ajax, Van der Sar: "Creare un fondo per aiutare i club più poveri"

L'Ajax, il club calcistico più importante d'Olanda, ha deciso di aiutare le società in crisi per lo stop forzato delle competizioni a causa della diffusione del coronavirus. Edwin Van Der Sar, attuale direttore generale del club di Amsterdam, ed ex giocatore di Juventus e Manchester United, spiega l'iniziativa: “Sappiamo di dover aiutare gli altri club. Quattro settimane ho parlato con il presidente della federazione olandese e gli ho detto che lo avremmo aiutato a creare un fondo e gli abbiamo confermato che avremmo donato alcuni milioni di euro per creare il fondo. Dobbiamo aiutare gli altri club e l’industria a sopravvivere benché sia un qualcosa che ci coinvolgerà direttamente”.

