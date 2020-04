Secondo la stampa inglese la Premier League dovrebbe riprendere il prossimo 8 giugno per concludersi a fine luglio. L'Arsenal rompe gli indugi e scende in campo, divenendo il primo club del massimo campionato di calcio d'Inghilterra a riprendere gli allenamenti. Lo stop era arrivato dopo la sospensione del 13 marzo per l'emergenza coronavirus.

© Riproduzione riservata