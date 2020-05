Salomon Kalou, attaccante dell’Hertha Berlino, è stato sospeso per una diretta pubblicata su Facebook. Nel video realizzato nello spogliatoio, diventato virale, il giocatore ivoriano ha infranto ogni norma igienico-comportamentale imposta per evitare la diffusione del Coronavirus e non solo. E' andato in giro per il centro sportivo a stringere la mano a un compagno e al preparatore.

