Incidente e ritiro per Charles Leclerc nel Gran premio d'Italia a Monza. Dopo Sebastian Vettel termina anzitempo anche la gara della Ferrari del monegasco che, dopo aver sfruttato la safety car per salire in quarta posizione, perde la monoposto alla parabolica per poi finire la propria corsa contro le barriere. Nessun problema per il pilota e bandiera rossa in pista.

