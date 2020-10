Federica Pellegrini in lacrime su Instagram: "Sono positiva al Covid, salterò la gara"

Anche Federica Pellegrini è positiva al Covid. Lo ha annunciato la stessa nuotatrice veneta con una storia su Instagram. "Buonasera a tutti, scusate la mia faccia ma ho appena ricevuto la brutta notizia - dice in un video l'azzurra visibilmente provata, quasi in lacrime - ieri durante una sessione di allenamento sono uscita perchè avevo molti dolori e tornando a casa ho cominciato ad avere mal di gola. Oggi pomeriggio ho fatto il tampone e l'esito è positivo, quindi sono positiva al Covid", dice la Pellegrini.

"Mi dispiace un sacco perché lunedì sarei dovuta partire per l'Isl di Budapest, cominciando a gareggiare invece ovviamente non sarà cosi. Avevo molta voglia di gareggiare".

Provata in volto Pellegrini dice di non sapere "se ridere o piangere, anche se come si può vedere ho pianto fino a adesso". Ma ad ogni modo, si fa coraggio la campionessa, "cercheremo di prendere il lato positivo della cosa anche se per adesso mi sfugge- ammette-. E ci facciamo questi bei 10 giorni di quarantena a casa".

