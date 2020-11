Maradona "Aquilone cosmico", il gol del secolo contro l'Inghilterra raccontato da Victor Hugo Morales

Il 'gol del secolo' di Diego Armando Maradona in Argentina-Inghilterra del 1986 fu narrato nel paese sudamericano da un grande cronista, Victor Hugo Morales. Uruguaiano di nascita, Morales lavorava per la televisione argentina. La sua telecronaca è rimasta nella storia.

Ecco le parole pronunciate in diretta: «La tocca per Diego, ecco, ce l’ha Maradona. Lo marcano in due, tocca la palla Maradona, avanza sulla destra il genio del calcio mondiale. Può toccarla per Burruchaga.. sempre Maradona.. genio, genio, genio.. c'è, c'è, c'è goooooooooool voglio piangere.. Dio Santo, viva il calcio.. golaaaaaazooo.. Diegooooooool.. Maradona.. c'è da piangere, scusatemi.. Maradona in una corsa memorabile, la giocata migliore di tutti i tempi.. aquilone cosmico.. Da che pianeta sei venuto per lasciare lungo la strada così tanti inglesi? Perchè il Paese sia un pugno chiuso che esulta per l’Argentina.. Argentina 2, Inghilterra 0.. Diegol, Diegol, Diego Armando Maradona Grazie, Dio, per il calcio, per Maradona, per queste lacrime, per questo Argentina 2, Inghilterra 0».

© Riproduzione riservata