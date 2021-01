Primi anni '80, nel Messina si "presenta" Totò Schillaci

Dall'archivio della RTP oggi rispolveriamo immagini che risalgono ormai a quasi 40 anni fa. Nel Messina che annaspa in C2 si mette in evidenza un giovanissimo attaccante che i dirigenti giallorossi hanno prelevato dall'Amat, società dilettantistica del Palermitano. Ma nelle giovanili peloritane, Totò Schillaci, è solo una meteora. Alfredo Ballarò, l'allenatore della prima squadra, lo nota subito e lo aggrega al suo gruppo e, quando può, non esita a farlo esordire malgrado la sua giovanissima età, neanche 18enne.



Totò Schillaci, poi, giocherà altri tre campionati con la maglia del Messina, fino al passaggio, nell'estate del 1989, alla Juventus del presidente Boniperti che lo volle fortemente.

