Scudetto Inter: sabato il nuovo inno ufficiale di Max Pezzali, festa consentita con 3000 tifosi

In sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, è stata individuata un’ampia area nei pressi di San Siro di circa 15.000 metri quadrati dove potranno accedere massimo 3.000 persone per una «manifestazione di sostegno» in occasione della prima partita dell’Inter dopo lo scudetto, sabato 8 maggio.

Ciò avverrà, spiega la Prefettura, "attraverso filtri delle forze dell’ordine, anche al fine di procedere ad una diffusa identificazione dei presenti».

Sabato pomeriggio l’Inter, dunquem potrà festeggiare lo scudetto appena conquistato insieme a 3.000 tifosi prima del match contro la Sampdoria.

Inoltre, come riporta La Gazzetta dello Sport, il match contro i blucerchiati sarà la gara in cui sarà lanciato il nuovo inno: il club ha infatti deciso di non aspettare la fine della stagione. Tra Povia e Merk & Kremont, a spuntarla dovrebbe essere stata la canzone di Max Pezzali e Claudio Cecchetto.

