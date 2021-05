Bimbo kenyota di 9 anni firma per l'Arsenal. Si chiama Leo Messo

Sin da quando si è bambini, il sogno più grande nel cassetto è quello di giocare al fianco dei grandi campioni. Il calcio, salvo rare eccezioni rappresenta il traguardo che i più piccini vogliono raggiungere. Non fa eccezione il piccolo kenyota che ha firmato un contratto con l'Arsenal all'età di 9 anni. E se si pensa a questa come alla particolarità di questa storia si sbaglia. Perché a far scalpore è il nome di questo enfant prodige africano: si chiama Leo Messo. Se il buongiorno si vede dal mattino...

© Riproduzione riservata