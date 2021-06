Lorenzo Musetti - all’esordio assoluto in uno Slam - si è qualificato per gli ottavi di finale del Roland Garros. Il toscano si è aggiudicato il derby azzurro contro Marco Cecchinato con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3, 3-6, 6-3 in poco più di tre ore di gioco.

Nel corso della gara, il giovane toscano ha beffato l'esperto siciliano scendendo a rete e chiudendo il punto con una spettacolare volée dietro la schiena, guadagnandosi gli applausi del pubblico presente.

