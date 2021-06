Roland Garros, Djokovic gli regala la racchetta: il piccolo tifoso impazzisce di gioia

Aveva appena vinto il Roland Garros per la seconda volta in carriera dopo una strepitosa rimonta su Stefanos Tsitsipas. Così Novak Djokovic – unico tennista nell'era Open a vincere almeno due volte tutte le prove del Grande Slam – ha pensato di festeggiare con un gesto meraviglioso: ha regalato la racchetta con cui ha concluso la straordinaria impresa sportiva a un piccolo tifoso. Il bambino è letteralmente impazzito di gioia. Il video, ripreso da un telespettatore in tv, è stato diffuso sui social, diventando virale in pochissimo tempo

© Riproduzione riservata