Nella finale Inghilterra-Italia degli Europei 2020 non è mancata la "classica" invasione di campo: un tifoso inglese a torso nudo braccato in campo a fatica dagli steward ha corso in lungo e in largo sul campo di Wembley. La regia non lo ha inquadrato la bravata del giovane britannico, ma numerosi video, ovviamente, circolano sui social.

