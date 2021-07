L'Italia campione d'Europa e la festa tricolore raccontata in piazza da Bruno Pizzul - VIDEO

Alla fine Bruno Pizzul si è dovuto "accontentare" di raccontare la finale degli Europei Italia-Inghiterra dalla sua Cormons in Friuli. Come è noto, dopo la notizia della positività al coronavirus del telecronista Rai Alberto Rimedio, sui social era stata lanciata una vera e propria campagna pro-Pizzul affinchè fosse proprio lo storico telecronista della nazionale a ritornare in cuffia a raccontare le gesta degli azzurri.

Seduto davanti ad un maxi schermo dove è stata proiettata la finale, Pizzul ha annunciato le formazioni da par suo prima dell'inizio del match e poi alla fine ha potuto pronunciare una frase che nella sua lunga carriera di telecronista mai gli era stata concessa: "Siamo campioni d'Europa!".

A quel punto si è alzato l'applauso dei presenti e sulle guance dei più nostalgici è sceso un lacrimone: a Cormons si è chiuso un cerchio, come è giusto che fosse.

