Pelè torna a sorridere e si dedica... alla cyclette: "Tornerò presto al Santos?" VIDEO

"Amici mando questo video realizzato oggi da mia moglie, per condividere con voi la mia gioia. Sono circondato da affetto e incoraggiamento che mi fanno sentire un pò meglio ogni giorno. Pedalando così, tornerò presto al Santos, non credete?". Con questo post e il video mentre è impegnato sulla cyclette affiancato da due operatori sanitari, Pelè scherza e aggiorna tutti sulle sue condizioni di salute dall’Albert Einstein di San Paolo, l’ospedale dove è ricoverato dal 31 agosto e dove quattro giorni dopo, è stato operato per un tumore al colon.

© Riproduzione riservata