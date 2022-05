Vincenzo Nibali sceglie la "sua" Messina per annunciare il ritiro: "Ma resterò nel mondo del ciclismo"

Ha scelto la "sua" Messina per annunciare il ritiro dall'attività agonistica al termine del giro d'Italia lo "squalo" Vincenzo Nibali. "La mia carriera è stata lunga, è il momento di scegliere il posto più opportuno e mi è sembrato giusto farlo qui, nella mia città. Mi godo questo momento, spero di poter lasciare il segno in questo Giro anche se non sarà facile. In questa tappa siamo passati nei luoghi dove mi allenavo da piccolo, è stato come tornare indietro nel tempo. Voglio vivere questo Giro, lasciandomi abbracciare dai tifosi lungo la strada che mi hanno sempre accolto con grande affetto. Resterò nel mondo del ciclismo? Vediamo, ma credo proprio di sì".

