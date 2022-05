Internazionali d'Italia a Roma, è record di presenze e di incassi. Battuti tutti precedenti. IL VIDEO

Un anziano, messo a dura prova dal caldo soffocante di questa mattina al Foro Italico (circa 28 gradi di temperatura) è stato colpito da malore durante la partita tra Stefanos Tsitsipas e Karen Khachanov al Grand Stand Arena. L’uomo, che è a Roma assieme a un gruppo di greci per sostenere il tennista di Atene, è stato prontamente soccorso dai sanitari. Sembra in buone condizioni anche se visibilmente provato. Intanto è un record di presenze: due giorni fa il record storico di presenze al Foro Italico per gli Internazionali Bnl d’Italia in una giornata: 34.406. Il precedente risaliva al 16 maggio 2019 quando erano stati 33.721. Il primato del record di incasso totale del 2019 è stato già superato con 14,8 milioni di euro.

