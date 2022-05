Roma pazza di gioia. Cori all'Olimpico, 50mila davanti ai maxischermi per sostenere la "Magica" VIDEO

Assiepati in attesa dell’inizio della finale di Conference League a Tirana, un’altra finalissima si è "giocata" all’Olimpico. Sono i tifosi della Roma che ieri sera hanno riempito gli spalti davanti agli 8 maxischermi dello stadio per la partita contro il Feyenoord. Cori e striscioni: l’attesa si è consumata in un clima di festa. Paradossalmente sono stati più i tifosi giallorossi nello stadio di casa - in 50mila - che i fan della "Magica" a seguire la finale all’Arena Kombetare che tiene poco più di 20mila spettatori.

Una festa nella festa culminata grazie alla vittoria della Coppa in una città impazzita per il ritorno della Roma ad alti livelli in una competizione europea. Un vero e proprio tripudio con un Olimpico impazzito già prima del match e con la festa proseguita poi per tutta la notte all'arrivo della squadra a Roma.

