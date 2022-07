La stella Nba, Ja Morant, lascia 500 dollari a una cameriera di un fast food. Che non lo riconosce IL VIDEO

La sorpresa di scoprire l'identità dell'uomo che aveva davanti è stata grande. Ancor di più la gioia nel vedere la mancia che l'uomo le aveva lasciato. E' quanto accaduto a una cameriera di un fast food che nei giorni scorsi si è trovata davanti Ja Morant, uno dei giocatori di punta dei Memphis Grizzlies. Seconda scelta assoluta al draft del 2019, è considerato uno dei più grandi talenti emergenti della pallacanestro americana e mondiale. Morant, a soli 22 anni (classe 1999) ha vinto anche il Most Improved Player della NBA ed è entrato per la prima volta nella squadra All-Star. Morant sta girando una docuserie che sta avendo molto successo. Un volto noto che però all'interno di un fast food dove Morant si era fermato per mangiare un boccone, non era stato riconosciuto per niente dalla cameriera. Morant alla fine ha lasciato una mancia da 500 dollari e nelle immagini si vede proprio la grande sorpresa della donna.

