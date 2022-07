Oltre ogni premio individuale: Paola Egonu ha stabilito il record della schiacciata più veloce di sempre nella pallavolo femminile (112.7 km/h). Come se non bastasse il successo clamoroso in Nations League, l'Italia porta con sé, grazie alla sua giocatrice più rappresentativa, un altro grande primato. Nessuno, prima di oggi, aveva schiacciato così forte. E chissà per quanto tempo resisterà il record...

