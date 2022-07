Lite furibonda in casa Torino tra Juric e Vagnati: "Non sai lavorare" IL VIDEO

Clima infuocato in casa Torino. Un video girato nel ritiro a Waidring riprende il clamoroso litigio tra il tecnico Ivan Juric e il dt Davide Vagnati, autori di una lite furibonda. I due sono arrivati anche a spingersi e mettersi le mani addosso di fronte all'albergo "Kuhotel" mentre il team manager Marco Pellegri provava in tutte le maniere a separarli. Il video, girato da una finestra dell'hotel del Torino, riprende la discussione. Alla base forse un lite sul mercato. "Devi avere rispetto di me, testa di c.... Ti difendo sempre agli occhi di..." grida Vagnati. Per tutta risposta Juric ha reagito con uno spintone e un: "Non sai lavorare". Mentre Vagnati diceva: "Io ti faccio la squadra". Ora bisognerà capire come reagirà la società e il presidente Urbano Cairo.

