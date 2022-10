Egonu choc: "Mi hanno chiesto perchè sono italiana. Lascio la nazionale". Poi precisa: "Sono stanca"

«Non puoi capire, non puoi capire. Mi hanno chiesto perché sono italiana... Questa è l’ultima partita con la Nazionale». E’ lo sfogo di Paola Egonu in lacrime dopo il bronzo mondiale: il video, con la star della nazionale di pallavolo che parla con il suo procuratore Marco Reguzzoni, postato sui social ha fatto il giro del web. L’azzurra, che dopo il punto della vittoria era rimasta a lungo in campo abbracciata ad altre compagne, subito dopo però ha corretto il tiro spiegando di essere «stanca» e volersi prendere «solo una pausa».

"Presa di mira, vorrei un'estate libera"

«Ogni volta vengo presa di mira, fa male essere attaccata perché io ci metto sempre il cuore e non manco mai di rispetto». Paola Egonu spiega così il senso dello sfogo in un video che ha fatto il giro della rete. La campionessa dell’Italvolley ai microfoni di Sky Sport smentisce l'addio all’azzurro: «Io punto di riferimento della nazionale? Lo spero» ha detto Egonu, sottolineando però di avere bisogno di un pò di riposo. «Vorrei avere un’estate libera per staccare - aggiunge -. Mi fa ridere pensare di aver letto persone che mi hanno chiesto perché sono italiana e mi chiedo perché io rappresento persone del genere»

