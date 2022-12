Siniša Mihajlović, il maestro dei calci di punizione. Memorabile la tripletta alla Samp VIDEO

Sinisa Mihajlovic rimarrà per sempre scolpito nella mente degli appassionati di calcio e di sport come l'uomo dei calci di punizione. Un funambolico, cecchino infallibile dei calci piazzati. Il suo mancino potente e preciso ha fruttato 28 gol su calcio di punizione, segnando il record di gol da calcio piazzato in Serie A.

Record dei record è l'aver segnato tre gol nella stessa partita su calcio di punizione. Nei ricordi degli appassionati del pallone c'è un Lazio-Sampdoria: era la stagione 1998-99 e il serbo tramortì la sua ex squadra con tre gol da sballo in rapida successione: al 28' trova il gol dell'1-0 dopo un fallo subito da Mancini, attuale ct dell'Italia. Al 43', sull'1-1, azione straripante di De La Pena, ma lo spagnolo viene atterrato: punizione per la Lazio e doppietta di Sinisa che batte per la seconda volta Ferron. Al 7' della ripresa ancora una punizione dai 25 metri per la Lazio e ancora una volta il difensore serbo trova la traiettoria che buca la porta della Sampdoria.

© Riproduzione riservata