Mille gol. Uno più bello e significativo dell'altro. Sombreri, tunnel, colpi di testa al limite del fisicamente possibile. Ma anche reti... mancati clamorose. Come quella contro l'Uruguay in occasione dei Mondiali del 1970. Una finta con palla a destra... lui a sinistra e portiere in mezzo. Poi la conclusione verso la porta che si spegne di poco a lato. Un vero peccato.

© Riproduzione riservata