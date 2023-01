Ecco il supergol di Mario Balotelli candidato al premio Puskas: incredibile serie di finte VIDEO

C'è solo un nome italiano, quello di Carlo Ancelotti, nelle liste pubblicate dalla Fifa delle nomination per il premio "The Best 2022", che comprende le categorie miglior giocatore, miglior tecnico e miglior portiere (maschile e femminile). Mario Balotelli compare invece nella lista per il premio "Puskas", che va al gol più spettacolare dell’anno, per la rete messa a segno durante la sfida Adana Demirspor-Goztepe valida per la Super Lig turca.

L’attaccante italiano, che milita nella squadra allenata da Vincenzo Montella, ha segnato 5 delle 7 reti che hanno cecretato la vittoria dalla squadra di casa. Ma è l’ultima che gli vale la candidatura: una serie di finte che hanno ingannato il difensore avversario, poi una "rabona" che spiazza il portiere.

Gli appassionati potranno votare fino al 3 febbraio prossimo sul sito Fifa+ per i loro favoriti nelle varie categorie, che vede anche quella per il miglior tifoso, o gruppo di tifosi.

