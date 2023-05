Rocca di Caprileone, alla festa dell'Academy Milan c'era anche Beppe Signori INTERVISTA

Tanti bambini divertiti, maglie rossonere indossate e un ospite d'eccezione per celebrare il terzo anniversario dalla fondazione della Giovanile Rocca-Academy Milan: c'è Beppe Signori, ex bomber della nazionale, a dare il calcio d'inizio alla "Giovanile Cup", andata in scena ieri allo stadio "Pippo Giacobbe" di Rocca di Caprileone.

Partite, gol e tanto divertimento, con oltre 300 persone fra tesserati e famiglie, che hanno poi accolto i messaggi lanciati da chi ancora oggi è tra i primi 10 marcatori di tutti i tempi nel campionato italiano con 188 gol. Autografi e foto, dopo la promozione delle squadre vincitrici.

