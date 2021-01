"Show Dogs - Entriamo in scena", il film diretto da Raja Gosnell e interpretato da Will Arnett e Natasha Lyonne, è la proposta di Rai2 per la sera di mercoledì 6 gennaio, alle 21.20, e vede protagonista Max, un bel cane di razza Rottweiler che lavora per l'F.B.I. come agente, insieme al suo partner e padrone umano Frank.

Insieme devono indagare sul rapimento di un cucciolo di panda da parte di una banda di commercianti illegali di animali. All'improvviso, una svolta nelle indagini e i due scoprono che il cucciolo sarà venduto a una prestigiosa mostra canina. Ma come recuperarlo? Max sarà costretto a partecipare al concorso sotto copertura e salvare così la situazione. Grazie all'aiuto di Frank, Max scoprirà anche la sua vera anima da "Show Dog" e imparerà che fidarsi dell'aiuto degli altri può essere persino più gratificante di lavorare da solo.

Le voci degli animali sono state doppiate in italiano da Giampaolo Morelli, Cristiano Malgioglio, Barbara D'Urso, Ale e Franz, Marco Bocci, Claudio Amendola.

