Amore al quadrato - Squared Love

In onda giovedì 11 febbraio 2021 alle ore 9:00

Amore al quadrato è una commedia romantica con al centro Monika, una maestra di scuola che per pagare i debiti del padre conduce una doppia vita segreta come modella usando il nome di Klaudia. Durante un servizio fotografico conosce il giornalista e dongiovanni Enzo, il quale è stato costretto dalla sua capa e amante Alicja a partecipare a una pubblicità. Tra uno scatto e l'altro le cose vanno di male in peggio e i due modelli diventano acerrimi nemici.

