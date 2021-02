Interpreti: Malin Akerman , Shamier Anderson , Kingsley Ben-Adir. El Internado: Las Cumbres Stagione 1 Dopo un vano tentativo di fuga, Manuel scompare nel bosco per mano di un uomo misterioso con una maschera di corvo. Nonostante la rigida disciplina a cui sono sottoposti, Paul, Amaia e i loro amici non smettono mai di cercarlo. Nella loro avventura scoprono che la vecchia loggia che viveva nel bosco, il Nido del Corvo, continua a commettere crimini e che Las Cumbres è più di un semplice collegio. Interpreti: Asia Ortega , Albert Salazar , Natalia Dicenta Genere: Suspense , Drammatico

Tutta colpa di Freud

Uno psicologo cinquantenne, Francesco, è stato lasciato solo dalla moglie ad allevare tre figlie e continua a farlo con grande amore e attenzione nonostante l'ultima abbia già compiuto 18 anni e la prima abbia superato i 30.

Regia: Paolo Genovese Interpreti: Marco Giallini , Vittoria Puccini , Anna Foglietta Genere: Commedia

Anna

Anna, ragazza russa condannata a una vita miserabile, viene notata da un agente del KGB che le offre una via d'uscita. Trasformata in una macchina da combattimento, Anna compie missioni che eliminano gli avversari politici e preoccupano la CIA. Lenny Miller, agente dei servizi segreti americani, scopre le carte di Anna e le propone uno scambio: tradire la sua patria in cambio della libertà.

Regia: Luc Besson Interpreti: Saŝa Luss , Luke Evans , Cillian Mutphy Bliss Bliss è una storia d'amore contorta in cui Greg (Owen Wilson), dopo il divorzio e il licenziamento, incontra la misteriosa Isabel (Salma Hayek), una donna che vive per strada, convinta che il mondo inquinato e devastato che li circonda sia solo una simulazione digitale. Nonostante i dubbi iniziali, Greg scopre che potrebbe esserci un fondo di verità nella folle teoria complottista di Isabel. Regia: Mike Cahill Interpreti: Salma Hayek , Owen Wilson , Madeline Zima Genere: Fantascienza , Drammatico

Il Principe Cerca Moglie

Segui EDDIE MURPHY in un'indimenticabile avventura comica nel Nuovo Mondo. Un principe africano deve trovarsi una principessa. La missione porta lui e il suo miglior amico (ARSENIO HALL) a New York. Fate attenzione ai classici camei di Murphy e Hall!