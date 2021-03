DOTA: Dragon's Blood

Dal 25 marzo 2021 su Netflix alle ore 08:00 (serie)

Un Cavaliere del Drago si trova coinvolto in eventi più complessi di quanto immaginasse dopo l'incontro con un drago e una principessa in missione segreta. Quest'avvincente serie fantasy narra la storia di Davion, un famoso Cavaliere del Drago che vuole liberare il mondo dal flagello. Davion si trova coinvolto in eventi molto più complessi di quanto immaginasse dopo l'incontro con un potente Drago Anziano e con la nobile principessa Mirana in missione segreta.

