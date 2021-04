Orietta Berti canta "Zitti e buoni" dei Maneskin a Name That Tune. Il VIDEO

Prima la gaffe sul nome del gruppo vincitore all'ultimo Sanremo (li aveva scambiati per i "Naziskin"), poi il desiderio di duettare coi Maneskin, quindi la promessa mantenuta. Ma alla maniera di Enrico Papi, che durante la sua nuova trasmissione musicale, Name That Tune, ha voluto ospite proprio lei, Orietta Berti.

In uno "storico" playback (con tanto di immagini a confronto tra la signora della melodia e il Damiano del rock) su "Zitti e buoni". Il risultato? Imperdibile (e virale).

