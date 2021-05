Domina, Livia Drusilla e il potere dal punto di vista delle donne - TRAILER

DOMINA, la nuova serie Sky Original che racconta per la prima volta dal punto di vista delle donne le lotte per il potere durante il principato di Gaio Ottaviano, il celebre Cesare Augusto, primo imperatore romano. Un epico dramma in costume e un racconto estremamente contemporaneo, che segue la vertiginosa ascesa della terza moglie di Gaio: Livia Drusilla. La sua incredibile storia vera ridefinì completamente le aspirazioni che a quel tempo una donna poteva perseguire, finendo per segnare per sempre le sorti dell’Impero romano. KASIA SMUTNIAK è Livia Drusilla, moglie dell’imperatore Augusto, con lei un grande cast internazionale: MATTHEW MCNULTY, CLAIRE FORLANI, CHRISTINE BOTTOMLEY, COLETTE DALAL TCHANTCHO, BEN BATT. Con LIAM CUNNINGHAM e con ISABELLA ROSSELLINI.

DOMINA è una serie Sky Original, dal 14 maggio tutti gli episodi disponibili su Sky e Now.

