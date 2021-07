E' il 1991 quando durante Fantastico 12 va in onda uno dei siparietti più divertenti della storia della tv italiana. Un irrefrenabile Roberto Benigni abbraccia in diretta Raffaella Carrà che cade a terra tentando invano di contenerlo, ma il comico si lancia nell'ormai storico monologo in cui elenca i vari modi di chiamare gli organi genitali.

© Riproduzione riservata