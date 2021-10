Gomorra 5, stagione finale: nulla sarà più come prima TRAILER

Lo scontro tra i Levante e Patrizia (uccisa da Savastano) ha lasciato Napoli in macerie, costringendo Genny a rinunciare al suo sogno di normalità e a tornare in campo. Ma ora è braccato dalla polizia, costretto in un bunker. Il suo unico alleato è ora 'O Maestrale, boss di Ponticelli. La guerra è imminente e i nemici agguerriti. Savastano si troverà a dover vivere una serie di crisi interiori, dal desiderio di vendetta nei confronti di Ciro allo scontro con la moglie, che non vuole far vivere al figlio una guerra. «è Vivo. Ma lui è solo noi siamo un esercito». Dall’altro vediamo l’immortale intenzionato a far guerra a Savastano: «Voglio sentire il coltello che affonda nella carne, voglio scatenare l’inferno».

