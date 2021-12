MasterChef, la signora Oriana sfida Barbieri: "Voi preparate cose che la gente non mangia" - VIDEO

Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli sono tornati nelle cucine di MasterChef Italia e hanno cominciato a formare la Masterclass della nuova edizione che ha preso il via giovedì scorso su Sky e in streaming su Now. Il cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy riaccende i propri ambitissimi fornelli con l’obiettivo di individuare - tra le migliaia di persone che si sono presentate ai casting - il miglior chef amatoriale d’Italia, il titolo che al termine della precedente edizione è andato a Francesco Aquila.

E già dalla prima puntata si capisce che sarà un'edizione ricca di sorprese. In particolare, un'aspirante chef, la signora Oriana, dopo aver preparato i "tortelli della domenica", rivolgendosi a Bruno Barbieri che le chiedeva il motivo della sua presenza a MasterChef, lo ha sfidato dicendo "sono qui per la tradizione, perhé voi preparate cose che la gente normale non capisce e non mangia". Barbieri, ammutolito, ha aspettato un po' prima di replicare. "Va bene, però sei simpatica!".

