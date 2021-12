Chi ha vinto All Together Now 2021? Ecco chi è Giacomo Voli

Chi ha vinto All Together Now 2021? Dopo un'avvincente puntata tra sfide e colpi di scena, a trionfare e conquistare il premio di 100mila euro è stato Giacomo Voli, che nella finale dello show condotto da Michelle Hunziker, ieri sera si è scontrato con Vincenzo Cantiello.

CHI È GIACOMO VOLI

Giacomo Voli ha 36 anni, è originario di Correggio, in provincia di Reggio Emilia, ed è membro dei Rhapsody of Fire. Il cantante, oltre ad aver vinto 100mila euro, avrà la possibilità di incidere una cover, che andrà in onda sulle frequenze di Radio 101. Appena proclamato vincitore ha detto: “Mi avete fatto soffrire! Grazie!”. Giacomo è nato a Correggio il 3 novembre 1985. Nel 2014 ha partecipato a The Voice Of Italy, il talent di Rai 2. Fu Piero Pelù a sceglierlo e a volerlo nella propria squadra. Giacomo riuscì ad arrivare in finale e arrivò secondo prima di Suor Cristina. Nello stesso anno, per la casa discografica Universal, ha realizzato il singolo Rimedio, scritto da Pelù, che ha occupato il primo in classifica per una settimana.

GIACOMO VOLI, CARRIERA E VITA PRIVATA

Giacomo Voli ha inciso un album come frontman del gruppo TeodasiA, che poi ha lasciato per seguire una carriera da solista. Dal 2015 al 2017 ha pubblicato brani come “Ancora Nell’Ombra” e “Prigionieri Liberi”. Dal 2016 è il frontman del gruppo Rhapsody Of Fire, con il quale pubblica l’album “The Eight Mountain” nel 2019. Il cantante di Correggio è fidanzato con Francesca Zanetti, istruttrice di pole dance. I due convivono dal 2012 a Borgo Virgilio (Mantova) insieme a 2 cani e un gatto tigrato. Qualche curiosità su di lui: ha sempre avuto un debole per i capelli lunghi e non ha intenzione di tagliarli. Ama molto il suo cane che si chiama Ibra.

