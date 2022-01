Moon Knight, ecco il trailer della serie Marvel che debutterà su Disney+ il 30 marzo

La Marvel Studios ha diffuso il primo trailer di "Moon Knight", la serie che debutterà su Disney+ il prossimo 30 marzo. Si tratta di un nuovo supereroe e di nuovi personaggi che non hanno un chiaro legame iniziale con la MCU. Moon Knight, il cui vero nome è Marc Spector, è un personaggio immaginario dei fumetti, creato da Doug Moench e Don Perlin e pubblicato dalla Marvel Comics per la prima volta nel 1975.

In Moon Knight, Oscar Isaac indossa i panni di Marc Spector, un ex soldato che soffre di disturbo dissociativo di identità che si manifesta in individui completamente distinti. Diventa il contatto per il dio egiziano Khonshu, il quale non fa altro che aggravare l’ansia di Marc sulla sua condizione mentale. Nel trailer si vede Marc che non riesce a distinguere tra la realtà e i suoi sogni. Gioca con un cubo di Rubik mentre non riesce a dormire. Poi salta dal letto e si ritrova un piede incatenato. Ha dimenticato che è stato lui stesso a legarsi la notte prima. Dopo aver visitato un museo sull'antico Egitto ha una visione di Khonshu e successivamente si incontra con un cattivo (Ethan Hawke), un leader che incoraggia Marc a sfruttare l’oscurità dentro di sé. Il trailer finisce con Marc che viene avvolto dal costume di Moon Knight e si ritrova a pestare brutalmente qualcuno sul pavimento di un bagno.

Moon Knight ha come protagonisti Oscar Isaac, Ethan Hawke e May Calamawy. Mohamed Diab e il team di Justin Benson & Aaron Moorhead ha diretto gli episodi. Jeremy Slater è il capo sceneggiatore, mentre Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Mohamed Diab, Jeremy Slater e Oscar Isaac sono gli executive producer. Grant Curtis, Trevor Waterson e Rebecca Kirsch sono i co-executive producer.

