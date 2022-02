Papa Francesco: "Certe impiegate pagano con il corpo la stabilità a lavoro"

Ci sono impiegate che ogni giorno pagano col corpo la stabilità lavorativa, e questo succede ogni giorno». Lo ha detto Papa Francesco, intervistato nel corso della trasmissione «Che tempo che fa». E ancora: «Un uomo può guardare un altro dall’alto in basso solo quando lo aiuta ad alzarsi», ha detto papa Francesco. «Nella società - ha osservato - vediamo quante volte si guardano glia altri dall’alto in basso per dominarli, sottometterli, pensa soltanto a quelle impiegate che devono pagare col proprio corpo la stabilità a lavorare perché il loro capo le guarda dall’alto in basso per dominarle. E’ una cosa di tutti i giorni». «Solo posso guardare quell'altro dall’alto in basso per farlo alzare - ha ribadito il Pontefice -, un gesto nobile, "alzati fratello, alzati sorella". Un altro sguardo dall’alto in basso non è lecito, mai, perché è uno sguardo di dominazione».

