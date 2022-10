Belen Rodriguez, incidente sexy a "Le Iene": salta il bottone, vestito si apre IL VIDEO

Piccolo incidente sexy per Belen Rodriguez a "Le Iene". La conduttrice indossava un bellissimo abito di pelle viola, molto stretto sul seno. Proprio nel momento in cui Teo Mammucari le chiede di ripetere in camera il passo di danza, Belen allarga le braccia e a quel punto il bottone si stacca facendo così aprire l'abito. Sotto il vestito firmato da Ermanno Scervino Rodriguez non aveva il reggiseno, ma comunque non si è visto nulla, e la showgirl si è prontamente coperta. Tutti in studio hanno iniziato a ridere compresa la modella argentina e ovviamente anche Teo. "Ragazzi scusate, ma questo è il bello della diretta, andiamo avanti", ha poi spiegato Belen che per gli ultimi minuti di show si è tenuta il vestito chiuso con le mani.

Nel corso della puntata di martedì 18 ottobre 2022, Belén Rodriguez si è resa protagonista di un esperimento sociale, chiamando a raccolta tutti coloro che volevano incontrarla, faccia a faccia, dando loro appuntamento al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano. Seduta dietro una scrivania, come Marina Abramovich, ha aspettato che le persone arrivassero da lei e tra loro è comparsa anche la sua "sosia".

