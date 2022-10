Crozza imita la Meloni e poi il monologo: "E' il più grande coming out istituzionale mai fatto" VIDEO

Maurizio Crozza ha interpretato il nuovo presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella sesta puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+ : “Ai giovani dico: protestate! andate in piazza! Siate liberi! Ma ricordateve … voi siete liberi … ma noi semo armati”. E poi ancora alla Serracchiani: "Sembro una che sta un passo dietro agli uomini?". Quindi il monologo: “Da oggi sappiamo che vuole proprio essere chiamata "Il Signor Presidente del Consiglio: è il più grande coming out istituzionale mai fatto nella storia d’Italia… quindi adesso è ufficiale: Giorgia Meloni è un uomo!”

© Riproduzione riservata